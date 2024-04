Tavares ha già visto la Lancia Delta e la Gamma: 'Stupende! Volevano vendessi il marchio'

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni nella giornata di ieri su Lancia e Alfa Romeo. In occasione del weekend di Misano Adriatico della Formula E, il grande boss ha svelato alcuni aneddoti davvero gustosi.

Da diverse settimane si parla di un possibile ritorno di Lancia nei rally con la Ypsilon, e a riguardo Tavares sembra confermare le indiscrezioni: “Da persona che ha avuto il privilegio di guidare una Lancia Stratos al Rally di Montecarlo (era il 2022, quando fece 17 tappe e circa 300 chilometri ndr) posso affermare con certezza che Lancia si merita di tornare nel motorsport, che sia nei rally o meno”.

Per Tavares è però fondamentale procedere step by step, senza fretta, ricordando che ora Stellantis sta rilanciando il glorioso marchio torinese, prima con il lancio della nuova Lancia Ypsilon 2024, e poi con le successive Gamma e Delta: “Questa settimana sono stato a Torino per approvare le future Lancia – ha detto a riguardo Tavares - e vi posso assicurare che sono splendide. Le nuove Lancia avranno un family feeling che le identifica chiaramente”.

Il discorso è quindi virato su Alfa Romeo, che dopo l'addio alla Formula 1 è pronta ad una nuova avventura. “È chiaro che Alfa Romeo tornerà nel motorsport, perché le corse sono parte del DNA del marchio, della sua storia. Abbiamo la responsabilità di tenere vivo il valore del marchio nel motorsport e di accrescerlo in senso generale”. Bocca cucita però su quale sarà l'impegno del Biscione: “Non abbiamo ancora deciso. In base a quello che vorremo fare in futuro in Formula E e nel WEC decideremo il futuro di Alfa Romeo nel motorsport”.

Tenendo conto che nel WEC e in F1 c'è la Ferrari, che in Formula E c'è Maserati e che nel rally in futuro potrebbe esservi Lancia, a quel punto è probabile che Alfa Romeo possa tornare nella categoria turismo, anche se negli ultimi anni ha perso il fascino di un tempo.

Tavares ha concluso raccontando di come qualcuno non identificato gli abbia chiesto più volte di vendere Lancia: “In molti in questi anni si sono fatti avanti con 'consigli' su Alfa-Romeo e Lancia. Per la prima ho ricevuto numerose richieste di acquisto. Per la seconda, da più parti, l'invito a chiuderla definitivamente. In entrambi in casi la risposta è sempre stata una sola: no".

