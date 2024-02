Tavares: 'La Pandina sarà sostituita, Fiat 500e vende poco? Vittima degli incentivi'

Forse Stellantis e il Governo Meloni hanno trovato una forma di accordo: il CEO Carlos Tavares ha detto chiaramente di essere d’accordo con l’obiettivo della Premier di costruire 1 milione di auto all’anno in Italia. “Avremo bisogno di tutti gli impianti” avrebbe dichiarato.

Per dirla in maniera più estesa: “Per costruire 1 milione di veicoli all’anno abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c’è sicuramente un futuro per Pomigliano e MIrafiori” ha detto Tavares, come riportato dall’ANSA. Molte cose però cambieranno rispetto a oggi, la Panda infatti non verrà più prodotta in Italia ma verrà spostata probabilmente in Serbia, dove verrà costruita anche la variante elettrica.

Ha continuato Tavares durante un incontro stampa: “In Italia arriveranno nuovi modelli ma al momento non posso dire quali, la Panda sarà sicuramente sostituita. Abbiamo bisogno di più unità, anche se l’attuale modello uscirà di produzione nel 2026”. Il top manager ha anche espresso soddisfazione per i nuovi incentivi preparati dal Governo, che saranno effettivi solo tra qualche settimana. Certo la politica sostenuta sinora non avrebbe aiutato le vendite della 500 elettrica: “In Italia e in Germania la 500 elettrica è rimasta vittima dell’assenza degli incentivi. La cassa integrazione a Mirafiori è dovuta alla bassa richiesta, con i nuovi incentivi italiani e tedeschi però le cose andranno meglio”.

Il CEO ha anche ribadito che tra Stellantis e Renault non ci sarà alcuna fusione, è scongiurata dunque la creazione di un mega gruppo automotive europeo per controbattere all’offensiva cinese.