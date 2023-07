Tavares avvisa Italia e Francia: 'Stellantis produce dove conviene'

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha avuto un “diverbio” a distanza con il ministro francese Bruno Le Maire, che ha chiesto al carmake “patriottismo”, riferendosi alla necessità di produrre oltralpe le auto francesi del gruppo.

Pronta la replica dello stesso Carlos Tavares, che a poche ore dalla presentazione in diretta streaming di Fiat Topolino e nuova 600, ha detto senza troppi giri di parole: “Stellantis produce dove conviene”.

«La sfida industriale per la Francia è costruire non solo veicoli di fascia alta, ma anche piccoli veicoli elettrici come la Peugeot e-208, (svelata ufficialmente ieri ndr) sul nostro territorio – le parole del ministro dell'economia francese all’emittente radiofonica Rmc —. Spero che Carlos Tavares raccolga l’invito e accetti la sfida».

Il numero uno di Stellantis ha spiegato: «Dialoghiamo con i governi di Italia e Francia, che sono ben intenzionati, sono di supporto, ma Stellantis produce dove è competitiva», le parole del manager portoghese presentando la piattaforma Stla Medium.

«Noi guardiamo prima di tutto ai clienti, che vogliono qualità e prezzi accessibili. L’elettrico è più costoso del 40% rispetto ai motori tradizionali e non possiamo chiedere alla classe media di pagare un’auto il 40% in più. Dobbiamo essere saggi per conservare la nostra competitività».

Quindi ha specificato: «Continuiamo a parlare con i governi, ma al momento è meglio tenere le produzioni a più alto valore aggiunto in Europa occidentale e le altre in Paesi fuori dall’Europa, dell’Est o del Sud, che sono meno costosi dei Paesi del Nord o occidentali».

Tavares si dice preoccupato dalla Cina, di conseguenza propone: «In Europa si potrebbe creare un fronte comune per proteggere l’industria dall’offensiva che arriva dall’esterno». I sindacati italiani e la filiera chiedono di produrre almeno un milione di veicoli in Italia: «Dopo che ho investito in Francia, produco veicoli elettrici in tutti gli stabilimenti, non vedo perché dovrei creare progetti in perdita — risponde ancora Tavares a Le Maire —. Ho la responsabilità di fare le scelte giuste per non compromettere il futuro dell’azienda».

In ogni caso in numeri nei primi sei mesi, per lo meno stando a quanto riguarda l'Italia, stanno migliorando: «La situazione sta migliorando in particolare per una riduzione degli stop produttivi per la mancanza di materiali e effetto dei nuovi lanci», le parole del segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano.