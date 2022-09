Tata Motors lancia la Tiago.ev, auto elettrica da 10.000 euro

La mobilità elettrica è stata per moltissimo tempo sinonimo di auto premium e luxury, a disposizione di pochi fortunati. Solo di recente sono arrivati in Europa modelli davvero accessibili come la Dacia Spring, il tutto in attesa della famigerata Tesla da 25.000 dollari. Nel frattempo Tata Motors ha sganciato la bomba: una BEV a 10.000 dollari.

Il produttore indiano ha lanciato una nuova hatchback compatta totalmente elettrica che costa circa 10.700 euro al cambio diretto. È circa la metà di una nuova Dacia Spring senza incentivi (pregi e difetti della Dacia Spring elettrica), andiamo però a scoprire le caratteristiche di questa nuova vettura ultra economica. Si chiama Tata Motors Tiago.ev e il modello entry level offre una batteria da 19,2 kWh e un caricatore di bordo da appena 3,3 kW in AC. Al top della gamma, spendendo circa 14.000 euro al cambio, si ottiene la Tiago.ev XZ con pacchetto Tech LUX, con batteria da 24 kWh e caricatore di bordo da 7,2 kW in AC.

Tata Motors dichiara che con la batteria da 19 kWh sia possibile percorrere 250 km con un pieno di energia, secondo però lo standard indiano MIDC. La variante con batteria da 24 kWh può arrivare a 315 km. Anche se non è specificato a che potenza, Tata Motors offre anche la ricarica DC, con la quale è possibile recuperare "110 km di autonomia in 30 minuti di carica". A oggi Tata Motors ha portato sulle strade indiane circa 45.000 BEV grazie alla Nexon EV (Tata Motors lancia un SUV elettrico economico), con la nuova Tiago.ev (nome che potrebbe ricordare la Volkswagen Taigo) potrebbe scardinare il mercato a partire da gennaio 2023, mese in cui debutterà ufficialmente questa nuova compatta elettrica. Gli ordini si possono effettuare già adesso.