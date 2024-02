Tata Curvv, il SUV coupé indiano a sorpresa: sarà anche in versione turbo diesel

Dopo la Punch EV, l'auto elettrica da soli 12mila euro, il colosso indiano Tata è pronto a lanciare sul mercato un'altra interessante vettura, leggasi la Curvv.

Si tratta di un SUV coupé dal design interessante, così come potete notare dalla foto in copertina, e dallo stile appunto “curvy”. La novità è che il nuovo veicolo sarà proposto anche con la motorizzazione turbo diesel, un po' in controtendenza rispetto a quanto stanno facendo altre case automobilistiche in tutto il mondo.

La maggior parte dei modelli rivali, come sottolinea l'Ansa, è disponibile con il propulsore a benzina, leggasi il Creta/Seltos, Grand Vitara/Hyryder, Kushaq/Taigun, ma il Curvv avrà invece l'alimentazione a gasolio, così come annunciato durante il salone Bharat Mobility Show.

Una decisione che la stampa locale ha accolto con enfasi visto che sul mercato indiano il diesel sembra andare ancora per la maggiore e lo confermano i dati di vendita della Kia Seltos, tenendo conto che il 42 per cento degli acquirenti ha appunto optato per il diesel.

Il Curvv monterà un motore da 1,5 litri, lo stesso presente nei modelli Altro e Nexon, con una potenza di 116 cavalli e una coppia da 260 Nm. Il modello benzina, invece, sarà dotato di un turbo T-GDI da 1,2 litri con una potenza di 125 cavalli e 225 Nm. Sarà previsto inoltre un cambio manuale a 6 marce o eventualmente uno automatico a doppia frazione a 7 marce. La versione elettrica, infine, prevedrà due pacchi batteria da 30 e 45 kWh, con un'autonomia che sarà di 325 e 465 chilometri, ma non è da escludere che alla fine sia superiore, visto che alcune indiscrezioni narrano di 500 km di autonomia con una singola carica.

A livello di design, il Tata Curvv si distingue per il suo stile unico nel panorama indiano, ed è inoltre dotato di luci diurne a LED a tutta lunghezza, con le maniglie delle porte a filo, cerchi in lega da 18 pollici (anche se non è chiaro se saranno di serie o meno), con taglio diamantato. Interessanti anche gli interni, con un display touchscreen da 12,3 pollici con supporto ad Android Auto wireless e Apple CarPlay. Ci sarà spazio anche per un quadro strumenti da 10,25 pollici, subito dietro il volante, per tutte le info necessarie per il conducente.

Tata, che di recente ha vinto una querelle con Porsche sul nome Safari, non ha annunciato il Curvv per il mercato europeo ma non è da escludere che nei prossimi mesi possano arrivare aggiornamenti in tal senso.