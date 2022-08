Tasto del tetto apribile troppo sensibile: Volkswagen richiama le Golf R e GTI 2022

Le auto di oggi devono rispettare regole ferree e sottostare a severe norme di sicurezza, ed è un bene considerando quanto siano più sicure rispetto ad una decade fa, ma talvolta anche alcuni elementi apparentemente marginali possono diventare motivo di richiamo: Volkswagen è costretta a richiamare Golf R e GTI per il tasto del tetto apribile.

Di primo acchito la faccenda può sembrare comica, ma è la cruda verità. I modelli 2022 della Golf in versione R e GTI (la Volkswagen Golf Mk9 è in dubbio perché il costo di sviluppo sarebbe eccessivo) adottano un tasto touch capacitivo per l’apertura/chiusura del tetto apribile, ma a quanto pare è troppo sensibile al tocco e può essere azionato inavvertitamente, diventando pericoloso.

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), i due modelli Golf non sono conformi al Federal Motor Vehicle Safety Standard 118 che riguarda anche i sistemi si apertura dei vetri: il tetto potrebbe chiudersi inavvertitamente mentre un occupante tiene la mano fuori dal finestrino, e questo potrebbe tradursi in un infortunio, perciò non è sicuro.

Può sembrare esagerato, ma come detto in apertura, lo sviluppo e la produzione di una vettura odierna richiede degli standard qualitativi e di sicurezza che non lasciano niente al caso. Volkswagen dovrà dunque richiamare 2.238 Golf a cui verrà sostituito il tasto con un altra unità, sempre touch, ma con dei parametri impostati in maniera tale da renderlo meno sensibile al tocco, così da prevenire l’eventuale attivazione. La casa di Wolfsburg ha fatto sapere che contatterà i clienti interessati a partire dal prossimo 23 settembre.

E a proposito di richiami, pochi giorni abbiamo assistito al maxi richiamo di 23.000 Ferrari con un problema ai freni.