Più tasse sulle auto cinesi? Sbagliato, secondo Mercedes vanno ridotte

Come ormai saprete, in campo automotive c’è una guerra intestina fra case automobilistiche europee e cinesi. In realtà la più battagliera è l’Unione Europea in generale, che per frenare l’arrivo dilagante di veicoli elettrici cinesi ha istituito una tassa del 20% sull’import. Secondo il CEO di Mercedes-Benz però tutto questo è sbagliato...

Attualmente i produttori cinesi pagano una tassa del 10% su tutto ciò che importano nel vecchio continente. I loro veicoli hanno prezzi competitivi ma non sono certo al livello di quelli cinesi, più bassi anche per la mancanza di tasse sull’import e spese di trasporto (la BYD Seagull costa meno di 9.000 euro in Cina). Prossimamente andrà peggio: le tasse saliranno fino al 20% entro la fine del 2024. In questo modo l’Unione Europea vuole spingere gli utenti ad acquistare auto Made in UE al posto delle invitanti concorrenti asiatiche, per Ola Källenius però - il CEO Mercedes-Benz - tutto questo è sbagliato. Secondo il manager l’UE dovrebbe ridurre le tasse sui veicoli cinesi, non aumentarle.

“Sono contrario all’aumento delle tariffe per le auto asiatiche”, ha detto Källenius nel corso di un’intervista al Financial Times, “la penso in maniera del tutto opposta, bisognerebbe ridurre le tasse. Vedere sempre più veicoli cinesi in Europa è un’evoluzione naturale della concorrenza, non bisogna controbattere con tasse maggiori ma con veicoli migliori, con tecnologie superiori. Funziona così l’economia di mercato, bisogna lasciare che la competizione si svolga naturalmente”. Il discorso del top manager Mercedes-Benz ha un suo senso, inoltre potrebbe anche avere una valenza “di ritorno”: se attualmente i cinesi pagano il 10% di tasse sull’import europeo, i marchi UE pagano il 15% di tasse alla Cina per esportare i propri veicoli. Probabilmente Ola Källenius sogna un mercato libero da tasse di import ed export, in UE come in Cina, ma torniamo all’intervista...

“Come azienda non abbiamo mai auspicato il protezionismo da parte della politica, né le aziende cinesi stanno chiedendo protezione sul loro fronte. Vogliono competere nel mondo come tutti gli altri, i loro prodotti fanno muovere l’economia e danno lavoro a milioni di persone. Penso sia sbagliato credere che il protezionismo riesca a portare benefici sul lungo periodo”. Come detto sopra, il discorso ha senso: non bisogna penalizzare la concorrenza cinese con tasse extra ma “batterli sul campo”, con prodotti migliori. Probabilmente la paura del mercato UE è che i cinesi siano al momento avvantaggiati sull’elettrico, e che dunque sul breve termine possano cannibalizzare i modelli europei. Qualcosa del genere in un momento chiave come quello che stiamo vivendo, con molte case automobilistiche in affanno per le poche vendite elettriche, sarebbe effettivamente un disastro per l’industria europea, uno scenario che la UE vorrebbe evitare. In un mondo “ideale” però Ola Källenius potrebbe non avere così torto.

