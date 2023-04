Una tassa sulle auto elettriche basata sui km percorsi: succede negli USA (per ora)

In Italia le auto elettriche godono di diversi privilegi, tuttavia la paura è che prima o poi tutto possa decadere. Si ha il terrore che anche le tariffe energetiche possano equiparare i costi di benzina e gasolio a causa di nuove tasse ed è ciò che probabilmente accadrà in uno Stato USA, il Vermont.

In Vermont gli EV sono sempre più diffusi, si stanno inoltre installando colonnine di ricarica in ogni dove e si possono ottenere fino a 6.500 dollari di incentivi locali in aggiunta ai 7.500 dollari di Federal Tax Credits, tuttavia il governo dello Stato è alquanto preoccupato. Già nel 2023 è possibile che le casse locali perdano 1 milione di dollari di entrate, tutti soldi provenienti dalle tasse presenti sulla benzina, fondi utili al mantenimento e al miglioramento delle strade.

Per questo motivo i legislatori locali stanno pensando a una nuova tassa sulle auto elettriche: il disegno di legge si chiama H.479 e propone una tassa in base ai chilometri percorsi da ogni singola auto elettrica o Plug-in, così da recuperare i fondi persi dalla mancata vendita della benzina. Sostanzialmente si pagherebbe una quota in base ai chilometri realmente percorsi, non in base alla benzina acquistata.

Bisogna dire la verità: è il peggiore incubo anche di noi italiani. Il 2022 è stato un anno terribile sul fronte energetico, le bollette sono schizzate verso l'alto e solo ora i prezzi si stanno abbassando. Tuttavia le tariffe per la ricarica pubblica sono aumentate, talvolta anche raddoppiate, pensiamo ai nuovi e costosi abbonamenti Enel X che difficilmente si abbasseranno a breve. Al di là dei prezzi e delle tariffe, è chiaro che con sempre più EV in strada i litri di benzina e gasolio venduti saranno sempre meno con il passare degli anni, un danno enorme per lo Stato che incasserà meno accise e IVA. Si teme dunque che altre tasse verranno create dal nulla per bilanciare la situazione e colpire in qualche modo gli utenti elettrici.

Tornando al Vermont, la proposta di legge è passata lo scorso 30 marzo: l'idea è di far partire questa nuova tassa riservata ai veicoli elettrici dal luglio 2025, anno in cui si prevede che il 15% dei nuovi veicoli venduti sia del tutto elettrico o Plug-in Hybrid. Sulla carta sembra un'idea davvero pessima, inoltre gli utenti Plug-in sarebbero i più colpiti perché potrebbero pagare tasse sia sui carburanti che sui chilometri percorsi... vedremo cosa accadrà in altri Stati americani o europei. Nel frattempo l'EPA sogna di avere la maggioranza di vendite elettriche già nel 2032 negli USA.