Tariffe RC Auto al minimo storico: cali fino al 21%, la tabella regione per regione

Dopo un lockdown durato quasi due mesi pieni, in Italia siamo pronti ad affrontare la Fase 2 nella lotta al Coronavirus, cercando di tornare pian piano alla normalità. A tal proposito molti automobilisti in questo mese di maggio si troveranno alle prese con il rinnovo della RC Auto (nonostante si parlasse di sospensione), che prezzi troveranno?

Dall'osservatorio di Facile.it arrivano buone notizie dall'analisi dei dati di aprile, con le tariffe che continuano a calare senza freni. Se a marzo 2020 avevamo raggiunto un record pari a -8,05% su base annua, rispetto dunque a marzo 2019, ad aprile quella soglia è quasi raddoppiata: -15%.

Una discesa in picchiata che ha del clamoroso, guardando ai dati medi infatti se ad aprile 2019 ci volevano 545 euro per assicurare un veicolo, ad aprile 2020 ne bastavano appena 463,74 euro, ben 82 euro in meno. Certo bisogna tenere a bada gli entusiasmi, poiché con la graduale riapertura vedremo in strada molti più veicoli rispetto ai due mesi appena trascorsi, il numero di incidenti tornerà (purtroppo) a regime e il calo dei prezzi potrebbe presto diventare un antico ricordo.

Per ora però godiamoci cali a doppia cifra praticamente in ogni regione d'Italia, si va dal -20,98% registrato in Toscana al -10,95 della Basilicata, in basso trovate la tabella dettagliata.