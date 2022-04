Targa venduta a cifre record a Dubai: "AA8" arriva a 9,5 milioni di Dollari

Come ben sappiamo, le targhe delle automobili con combinazioni di caratteri e numeri particolari o con soltanto poche lettere sono tra le più costose. Oltre al caso della targa “MM” da 24,5 milioni di Dollari, a Dubai in queste ore la targa “AA8” è stata venduta a circa 9,5 milioni di Dollari.

L’asta di beneficienza in questione, dal nome Most Noble Numbers, è stata organizzata da Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives ed è riuscita a raccogliere circa 14,4 milioni di Dollari in meno di due ore grazie alla vendita di targhe da collezione. Il ricavato andrà completamente a sostegno della campagna One Billion Meals per offrire cibo ai bisognosi in 50 Paesi.

La protagonista della serata è stata, ovviamente, la targa a tre caratteri “AA8” acquistata per ben 35 milioni di dirham o circa 9,5 milioni di Dollari al cambio attuale, seguita dalle targhe "F55", "V66" e "Y66" vendute a più di un milione di Dollari ciascuna. Allo stesso modo, la targa con il numero di cellulare “549999999” è stata venduta a 1,36 milioni di Dollari. Grazie a quest’asta, la “AA8” figura automaticamente nella Top 10 delle targhe più costose al mondo.

Se anche voi volete avere una targa più particolare in Italia, sappiate che è possibile chiedere una targa personalizzata mantenendo comunque la combinazione di lettere e numeri predefinita, e a patto che sia libera.