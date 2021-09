La targa 'GB' non è più valida all'estero: cosa sta succedendo?

Il settore dei trasporti del Regno Unito sta attraversando un periodo molto particolare. Alcuni giorni fa i residenti sono stati coinvolti in una vera e propria crisi del carburante (e scherniti dal proprietario di una Tesla), la cui scarsità ha avuto come conseguenza lunghissime file ai distributori.

Mentre il governo e le compagnie provano a risolvere la problematica c'è il grosso rischio che se ne venga a creare un'altra, poiché gli automobilisti intenzionati a viaggiare verso altri Paesi potrebbero incappare in un inconveniente non da poco: gli adesivi con la scritta "GB" sulla targa non sono più validi dallo scorso 28 settembre.

Insomma, se un cittadino inglese vuole attraversare il canale della Manica per spostarsi in Francia con la propria auto, o se magari si è prefissato di proseguire per raggiungere la Spagna o la Germania, deve prestare particolare attenzione: fino ad un paio di giorni fa l'adesivo "GB" applicato alle targhe era necessario, ma adesso le cose sono cambiate.



Ai britannici adesso viene chiesto di coprire o di rimuovere i due caratteri per sostituirli con l'acronimo "UK". In molte situazioni è possibile che si lasci correre, ma nei casi peggiori gli agenti potrebbero rifiutare l'ingresso del veicolo in alcuni Paesi. A ogni modo, se l'auto in questione possiede già i caratteri "UK" sulla targa d'immatricolazione, non c'è alcun bisogno di applicare un adesivo aggiuntivo.



Il tutto è dovuto ad una richiesta che il governo del Regno Unito ha fatto alle Nazioni Unite con l'obbiettivo di apporre un piccolo cambio identitario. A gennaio il governo ne ha parlato in questi termini:"I conducenti UK non dovranno mostrare l'adesivo GB in gran parte dei Paesi dell'Unione Europea se la loro targa include GB oppure GB con la Union Flag."



All'atto pratico la differenza può sembrare minuscola, invece è sostanziale. La Gran Bretagna include infatti soltanto Inghilterra, Scozia, Galles e tutte le isole vicine ai territori di queste tre nazioni, mentre United Kingdom (Regno Unito) fa riferimento anche all'Irlanda del Nord.



Per non allontanarci dall'area vogliamo segnalare un testa a testa storico nella vendita di autovetture: le elettriche eguagliano il diesel in UK.