La targa più cara di sempre è stata appena venduta a Dubai: costa come una Pagani Zonda

Ad aprile 2022 la targa AA8 era stata venduta a Dubai per 9,5 milioni di dollari, ma nelle scorse il record è stato letteralmente stracciato. La targa P7 è stata infatti comprata in occasione dell'evento di beneficenza "Most Noble Numbers", organizzato presso l'Emirates Auction, a ben 15 milioni di dollari.

Si tratta del record assoluto per quanto riguarda il prezzo di acquisto di una targa, visto che ha superato, seppur di “soli” 700mila dollari, il precedente primato realizzato nel 2008, e appartenente ad un ricco uomo d'affari che aveva pagato ben 14,3 milioni di dollari la targa con la scritta numero 1.

Ovviamente si tratta di una prassi consolidata negli Emirati Arabi: ogni qual volta circola una supercar con una targa super esclusiva, si capirà subito che chi la possiede e la guida è una delle persone più ricche al mondo.

La vendita recente della targa da 15 milioni di dollari è già stata documentata e filmata, finendo nel contempo nel Guiness World Record, il Guinness dei primati, e la casa d'asta ha annunciato che i proventi della vendita andranno in beneficenza, precisamente a sostegno della campagna "1 Billion Meals Endowment".

L'obiettivo è quello di istituire il più grande fondo di aiuti alimentati sostenibili al mondo in occasione del Ramadan, ed ora, con la “donazione” da 15 milioni di dollari (quanto il valore di una Pagani Zonda Barchetta), il fondo subirà un notevole boost verso l'alto.

Ora non ci resta che scoprire su quale fuoriserie finirà la targa, e tenendo conto del prezzo non è difficile ipotizzare una vettura a dir poco esclusiva, magari una Bugatti Chiron Profilee, di recente divenuta l'auto nuovo più costosa di tutti i tempi.

Dubai si conferma il Paese degli eccessi, e nelle scorse settimane nell'Emirato era stata avvistata una spettacolare Ferrari F8XX Mansory con una colorazione verde e gialla.