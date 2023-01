La Porsche 911 Dakar in livrea Martini Racing: l'omaggio è vintage

In occasione del Los Angeles Auto Show, Porsche ha tolto i veli dalla 911 Dakar, la variante da offroad del best seller della casa di Zuffenhausen, e dalle immagini allegate alla cartella stampa abbiamo appreso che il modello poteva essere agghindato con una livrea che celebra i successi del marchio alla Dakar, ma quella non sarà l’unica.

Durante la presentazione infatti, la 911 Dakar si è mostrata vestita con i colori chiaramente ispirati alla livrea Rothmans con cui Porsche vinse la Parigi-Dakar nel 1984, ma la casa tedesca ha annunciato che questa non sarà la sola colorazione disponibile all’acquisto. I clienti potranno scegliere altre tre nuove varianti, una delle quali è incapace di passare inosservata.

La prima, chiamata Rallye 1971, è un tributo alla prima 911 che partecipò all’East African Safari Rally e che in quell’occasione ottenne un quinto posto assoluto. Come l’auto originale, questa livrea si compone di alcune decals nere sul cofano, a cui si aggiunge il numero 19 bianco sulle portiere, su uno sfondo nero circolare.

La seconda colorazione si chiama Rallye 1974, e si caratterizza per una riga nera che si estende dai fanali anteriori fino al gruppo ottico posteriore solcando le linee morbide della fiancata, al di sotto del quale corre un’altra linea in tinta blu, ed infine anche in questo caso compare il numero 19 sulla portiera.

Infine c’è la terza scelta, più costosa delle precedenti ma anche più preziosa in termini di rilevanza storica e di impatto sulla vettura: stiamo parlando della livrea Rallye 1978 che porta i colori Martini, simile a quella vista sul primo concept della 911 Dakar del 2012. Sul frontale, così come al retrotreno, passando per le fiancate, i protagonisti diventano dunque l’arancione, il blu e il celeste del famoso aperitivo, accompagnati dal numero 14 sulle fiancate.

Dunque la 911 Dakar è pronta a vestirsi secondo il gusto del cliente, che per le prime due varianti dovrà sborsare 4.165 euro, mentre per la versione Martini la cifra sale a 5.950 euro.