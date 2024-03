Tank 700, il fuoristrada cinese di Great Wall Motors esaurito in 55 secondi

Great Wall Motors ha recentemente introdotto il Tank 700, un nuovo gioiello nel panorama automobilistico dei mezzi pesanti. Questo modello ha fatto il suo debutto sul mercato nazionale suscitando un interesse senza precedenti.

Nonostante sia stato lanciato in una edizione speciale con soli 70 esemplari disponibili, il Tank 700 ha venduto tutte le sue unità in un incredibile lasso di tempo: appena 55 secondi. Con una lunghezza di 5,1 metri, si aggiunge alla gamma del marchio accanto ai già affermati Tank 300, Tank 400 e Tank 500.

Il GWM Tank 700 offre tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un autentico fuoristrada e richiama vagamente il design della Mercedes Classe G che piace tanto agli europei (non a caso è previsto un mini Classe G più economico). Con un'imponente lunghezza di 5,1 metri, una larghezza di 2,05 metri e un'altezza di quasi due metri, e con un passo di 3 metri, il GWM Tank 700 offre un lussuoso interni dotato di ogni comfort immaginabile, seguendo le orme della rinomata Classe G di Mercedes.

All'interno della cabina, il GWM Tank 700 Hi4-T vanta due ampi schermi, uno per il quadro strumenti digitale e l'altro per il sistema multimediale, completati da un sofisticato Head-Up Display ad alta risoluzione. Caratterizzato da un sistema di ricarica wireless per smartphone, un tetto rifinito in pelle e una funzione di massaggio per tutti e cinque i passeggeri, questo veicolo si posiziona indiscutibilmente nel segmento premium.

Inoltre, il GWM Tank 700 Hi4-T offre un sistema audio di alta qualità firmato da Harman Kardon, con 16 altoparlanti, e monta ruote da 22 pollici che aggiungono ulteriore raffinatezza al suo design. Tuttavia, la vera sorpresa risiede nella configurazione meccanica, con un sistema ibrido innovativo.

Dal punto di vista tecnico, il GWM Tank 700 è equipaggiato con un motore V6 biturbo da 3.0 litri, che produce una potenza di 360 CV, abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico elettrificato a nove velocità, per una potenza complessiva di 517 CV. Questo sistema ibrido, insieme alla notevole coppia massima di 570 Nm, consente al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, un'impresa notevole considerando le dimensioni imponenti e la capacità di traino di 2.500 kg del veicolo.

