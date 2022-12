Tandem drift mozzafiato nel bosco: Vaughn Gittin Jr. e DeNofa spettacolari sulle Mustang

Parlando di video a tema automobilistico, c’è da dire che il 2022 ha regalato delle perle di pregiata fattura, specialmente con la spettacolare Gymkhana firmata Travis Pastrana, ma le sorprese non sono ancora finite, perché Vaughn Gittin Jr. e Charlie DeNofa ci deliziano con un tandem drift da urlo a bordo delle loro Ford Mustang da Formula Drift.

I due compagni di squadra si sono sfidati ma soprattutto divertiti lungo una stretta e tortuosa stradina immersa tra i boschi di Wilkesboro, nella Caroline del Nord, in una danza a gomme fumanti a pochi centimetri di distanza tra loro. E chi meglio di loro poteva permettersi una prestazione del genere: i due competono in nel campionato Formula Drift americano, dove Vaughn Gitting Jr. ha trionfato nel 2010 e nel 2020 a bordo della Ford Mustang RTR Spec 5-D che si vede anche nel filmato.

E dopo i tre minuti mozzafiato iniziali, il video diventa ancor più interessante con un sacco di contenuti dietro le quinte che ci permettono di scoprire alcuni segreti dietro alle spettacolari immagini di apertura, tra i quali si scopre la Ford Mustang Mach-E (la scorsa estate abbiamo passato 4.500 km in compagnia della Ford Mustang Mach-E) utilizzata come auto di ripresa per inseguire le due sorelle a combustione.

Infine si scoprono le grandi complessità che si celano dietro ad una produzione del genere, caratterizzata da una strada incredibilmente stretta e con condizioni di luce ostiche, soprattutto per i piloti, che in certe circostanze guidavano come ad occhi chiusi per la quantità di fumo a cui si aggiungeva il riverbero del sole. Insomma, chiudiamo il 2022 con un altro video degno di nota da aggiungere alla collezione, quindi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.