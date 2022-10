Tamponata la Lamborghini Huracàn STO di Lautaro Martinez a Milano

Lo scorso mese di luglio abbiamo provato la mostruosa Lamborghini Huracàn STO, la variante stradale più estrema della Huracàn, la stessa vettura su cui è stato tamponato il giocatore dell'Inter Lautaro Martinez a Milano.

L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì 10 ottobre, con MilanoToday che ha anche pubblicato sulle sue pagine la fotografia dell'auto leggermente ammaccata. Fortunatamente non è stato un colpo poi troppo violento, i danni alla vettura sono stati limitati, cosa ancor più importante nessuno si è fatto male. Non ci sono stati danni né per il cittadino milanese che ha tamponato la sportiva di Sant'Agata Bolognese, né per lo stesso Lautaro Martinez e la fidanzata Agustina Gandolfo che viaggiava con lui.

Il tutto è successo attorno alle 20:00 presso un semaforo di via Vincenzo Monti a Milano. Certo non vorremmo essere nei panni di chi ha tamponato la Lamborghini, né della sua assicurazione: la Huracàn STO ha un valore di 310.000 euro e anche un solo graffio può valere migliaia di euro di danni. In ogni caso, come detto, il giocatore non ha avuto alcuna ripercussione fisica e potrà giocare senza problemi la partita di Champions League prevista per mercoledì 12 ottobre in casa del Barcellona.

Se siete appassionati Lamborghini non perdete la nostra visita alle linee produttive della Huracàn a Sant'Agata Bolognese.