A Taiwan la batteria degli scooter elettrici si cambia in 60 secondi: ecco come funziona

A Taiwan si stanno diffondendo sempre di più gli scooter elettrici e il merito principale lo si deve ad un sistema di ricarica che permette di sostituire interamente la batteria pagando un abbonamento mensile.

Quella della ricarica è al momento uno delle questioni che più fa storcere il naso a chi vuole approcciarsi al mondo degli EV e sul mercato vi sono al momento solo 12 auto elettriche si ricaricano molto velocemente.

In Asia, però, sembrerebbero aver risolto il problema, per lo meno per quanto riguarda i mezzi a due ruote. In poche parole, i possessori di motorini elettrici non dovranno fermarsi a ricaricare il proprio propulsore ma semplicemente dovranno sostituire l'intero pacco batteria, facilmente estraibile dal proprio mezzo come da foto di Autoblog pubblicata sopra.

Queste speciali stazioni sono state lanciare da Gogoro Inc., e permettono, in cambio di un abbonamento mensile da 27,80 dollari, di sostituire la batteria ogni qual volta si vuole, per un massimo di utilizzo di 630 chilometri al mese. Si tratta di una distanza ridotta ovviamente, ma neanche più di tanto e comunque consona per chi utilizza uno scooter, solitamente acquistato per dei brevi spostamenti in città o in paese.

Per individuare il punto di ricarica c'è l'app apposita collegata, che segnala appunto la stazione di scambio più vicina. A quel punto lo scooterista si reca nel luogo segnalato, estrae la batteria scarica dal suo motorino e la sostituisce con quella carica già pronta da essere utilizzata. Una sorta di distributore automatico di batterie per un'operazione che può durare anche una sessantina di secondi una volta che si ha preso la mano.

"Se la sostituzione della batteria non fosse stata un'opzione, non avrei acquistato uno scooter elettrico”, afferma Hsiao, possessore di uno scooter elettrico acquistato nel 2021. "Il servizio di sostituzione della batteria – ha aggiunto - è davvero allettante perché consente di risparmiare molto tempo".

Come Hsiao ci sono moltissime persone che in Asia stanno iniziando ad approcciarsi al mondo dell'elettrico, anche alla luce di queste nuove tecnologie che ovviamente aiutano i cittadini. Il prossimo step sarà riuscire a fare qualcosa di simile con le auto, un sistema di scambio di batterie fai da te nel giro di pochi secondi, e l'azienda che più si è avvicinata a tale tecnologia è NIO con la sua battery swap.

"L'elettrificazione di veicoli a due ruote e risciò può aiutare ad aumentare la mitigazione delle emissioni in questo decennio prima che l'adozione di veicoli elettrici decolli in altri segmenti", conclude l'analista di BloombergNEF Allen Tom Abraham.