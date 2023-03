Grazie al taglio dei prezzi, le vendite europee Tesla sono salite del 50% lo scorso mese

Volkswagen e Ford taglieranno i prezzi di alcuni modelli sul mercato cinese per provare ad arginare lo strapotere di Tesla, che in Cina fa ancora fatica a diventare leader. In Europa invece tira un’aria diversa e l’abbassamento dei prezzi ha fatto sì che Tesla registrasse un incremento delle vendite fuori di testa.

Secondo i dati comunicati dall’European Automobile Manufacturers Association (ACEA), Tesla è cresciuta più di ogni altro costruttore nel mercato europeo, con una velocità disarmante, con un totale di 19.249 ordini nel mese di febbraio 2023, contro le 12.860 unità di febbraio 2023, che si traduce in un incremento di quasi 50%, che è l’obiettivo a cui punta proprio la casa di Palo Alto.

Inutile dire che dati di questo tipo sono appannaggio soltanto di Tesla: guardando i risultati di Volkswagen ad esempio, c’è stato comunque un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, ma solo del 18%. E lo strapotere della casa americana continua anche su altri fronti: le vendite Tesla hanno rappresentato il 2,4% delle vendite totali europee a febbraio 2023 (Tesla ha dimezzato i prezzi delle sue auto nell'arco di cinque anni), e guardando alle sole vetture EV significa che il 20% delle auto vendute sono marchiate Tesla.

E restando in tema di mobilità elettrica, guardando i dati comunicati da ACEA è evidente che la Cina resta il mercato in cui c’è la maggior richiesta di veicoli elettrici, con il 20% di veicoli venduti a febbraio 2023 rappresentato da auto BEV, mentre in Europa il valore si ferma al 12%, comunque doppio rispetto al 6% registrato dal mercato statunitense.