Taglio accise e IVA azzerata sulla benzina: la petizione supera 100.000 firme in poche ore

Gli automobilisti italiani stanno insorgendo contro le (tante) accise che il Governo applica sui carburanti, i cui prezzi sfiorano ormai in quasi tutta la penisola (e talvolta superano) i 2 euro al litro. Altroconsumo ha lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 100.000 firme in poche ore.

A esser precisi le firme sono più di 103.000 e riguardano una petizione che chiede al Governo di ripristinare lo sconto sulle accise (il taglio voluto dal precedente Governo Draghi) e di azzerare l’IVA sui carburanti, così che i rincari estivi su benzina e diesel non vadano a intaccare troppo sul prezzo finale di vendita. Come ricordato sopra, è in particolare Altroconsumo che ha preso a cuore la battaglia, lanciando la petizione e scrivendo: “Il Governo non ha adottato misure sufficienti per contrastare il caro benzina. I cartelloni con i prezzi medi da esporre obbligatoriamente non hanno funzionato come sperato, inoltre lo sconto sulle accise attivo a inizio anno ha comunque dato un po’ di respiro agli automobilisti, anche se l’azzeramento dell’IVA sarebbe ancora più efficace”. L’associazione vorrebbe un ripristino immediato del taglio delle accise e che si azzeri quanto prima l’IVA sui carburanti, che fra l’altro colpisce anche le stesse accise. Come denunciato da Assoutenti, gli automobilisti pagano tasse su altre tasse, i carburanti potrebbero insomma costare da subito 20 centesimi al litro in meno.

Anche il Codacons ha detto la sua in merito, attaccando soprattutto quei politici che in campagna elettorale hanno promesso a più riprese di cancellare buona parte delle accise sui carburanti per poi fare esattamente il contrario, ovvero rimuovere i tagli voluti dal Governo precedente. Una bella gatta da pelare, insomma, per il Governo Meloni, che comunque tra esodi e controesodi dovrebbe portare a casa 2,2 miliardi di incassi dalle accise e dall’IVA sui carburanti. Una quota a cui - a quanto pare - è comunque difficile rinunciare, anche in un momento di particolare difficoltà per gli italiani - che magari hanno scelto di usare l’auto privata per gli spostamenti estivi.