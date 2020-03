Taglia la strada all'ultimo, la Tesla Model S riesce ad evitare l'incidente (video)

Un nuovo video della rubrica: automobilisti che fanno enormi sciocchezze e altri automobilisti che si salvano grazie al fatto che stanno guidando una Tesla. Guarda una Model S evitare all'ultimo l'impatto dopo che un'altra auto le aveva tagliato la strada.

Nel video si vede l'automobilista alla guida dell'altro veicolo lanciarsi in quello che è uno dei comportamenti più snervanti e scorretti che si possa tenere alla guida: il cambio di corsia all'ultimo in prossimità di un'uscita. L'automobilista, invece di mantenere la corsia adeguata per girare a sinistra, ha ben pensato di sterzare all'ultimo andando a tagliare la strada alla Model S.

Questa volta il merito non è tanto dei sistemi di sicurezza automatici della Tesla, ma del suo basso baricentro (dettato dalle pesanti batterie), oltre che da qualità dei freni e della manovrabilità dello sterzo.

Il protagonista di questo episodio sostiene, infatti, che se sia riuscito ad evitare l'impatto bisogna ringraziare le invidiabili caratteristiche della berlina elettrica. Anche perché, impossibile non notarlo, la Tesla stava andando ad una velocità un pochino troppo sostenuta per il traffico urbano. Se fosse stato alla guida di un altro mezzo non necessariamente questo episodio avrebbe avuto un lieto fine.

Ma pollici in su anche per l'automobilista, al netto del suo uso dell'acceleratore un po' troppo vivace: per evitare un impatto in uno scenario del genere bisogna un'ottima prontezza di riflessi. Insomma, l'uomo giusto sull'auto giusta. Che fortuna.

C'è da dire che le dashcam delle auto Tesla in questi giorni ci stanno dando una bella enciclopedia dei peggiori comportamenti degli automobilisti: ecco come non si sorpassa in autostrada, sempre mostrato dalle telecamere di una Tesla.