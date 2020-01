Taglia le ruote di una Tesla Model 3 con un coltello: beccato dalla Modalità Sentinella

Esistono persone che si "divertono" in modi davvero strani. C’è chi riga le fiancate delle auto, chi tira calci, chi sputa sui finestrini e c’è chi adora tagliare le gomme con i coltelli, come dimostra un nuovo video registrato da una Tesla Model 3.

Ovviamente non parliamo di attacchi deliberati alle vetture elettriche di Elon Musk, o almeno non soltanto; a esser colpite sono vetture di tutti i tipi, le Model 3 però hanno un qualcosa in più, una funzione chiamata Modalità Sentinella, della quale abbiamo parlato più volte e che tutte le nuove auto dovrebbero avere a bordo.

Questa funzione registra tutto ciò che succede attorno al veicolo Tesla mentre questo è parcheggiato, grazie alle 8 telecamere presenti a bordo, peccato però che molti vandali là fuori non lo abbiano ancora capito. Il ragazzo protagonista del video di oggi ha agito la notte del 29 dicembre scorso, in California; siamo all’interno di un parcheggio privato e si vede chiaramente l’uomo passare, puntare l’auto, fare un paio di giri a vuoto e poi agire tirando fuori un coltello.

Il proprietario della Model 3 Performance che ha catturato il video ha poi messo tutto su Facebook, facendo così partire la “caccia all’uomo”; il ragazzo del resto sembra guidasse un’Audi A6 di colore nero con tanto di numero di targa in bella vista, spiattellato poi sul social network. Non ci vorrà molto alla Polizia locale per risalire al proprietario...