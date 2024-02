I tagli di prezzo Tesla stanno distruggendo il mercato delle auto elettriche usate?

Tesla è famosa sicuramente per le sue auto, la sua rete di ricarica Supercharger e il suo eclettico CEO Elon Musk; la società però è conosciuta anche per i suoi repentini tagli di prezzo che ora stanno causando un danno alle società di leasing - e non solo.

Con Tesla, tutto è possibile quando si parla di prezzi. Ci si può svegliare una mattina e trovare la Tesla Model 3 che il giorno prima abbiamo pagato 57.000 euro a 12.000 euro in meno (true story: Tesla abbassa il prezzo delle sue auto fino a 12.500 euro in meno). Tutto bello direte voi, soprattutto se non siete ancora utenti Tesla. Tutti i proprietari che hanno acquistato le vetture “a prezzo pieno” e le società di leasing, invece, non sono affatto contenti, poiché questo va a svalutare clamorosamente le vetture acquistate prima dei tagli.

Le società di leasing in particolare si sono ritrovate in un assurdo tritacarne, una situazione paradossale in cui da una parte i produttori devono assolutamente vendere auto elettriche, dall’altra gli stessi veicoli si svalutano dopo pochissimo tempo, un aspetto terribile per chi quelle auto le rivende. Proprio a causa di questo fenomeno, ci sono state aziende di leasing che hanno fermato tutti gli ordini Tesla (e di altre vetture elettriche); altre hanno ricevuto dalle case produttrici ingenti assegni per colmare il gap creatosi con i recenti tagli di prezzo.

Fra queste aziende che hanno ottenuto dei “risarcimenti” dai produttori c’è Ayvens, uno dei top player nel mondo del leasing. Secondo il Chief Executive Officer Tim Albertsen, “se le case produttrici hanno bisogno di vendere auto elettriche, noi abbiamo bisogno di protezione rispetto al valore futuro delle auto”. Solitamente il costo di un leasing si basa sul tempo di utilizzo e sui chilometri percorsi, con la quota mensile che serve a coprire anche il deprezzamento dell’auto per tutto il tempo che resta fra le mani del cliente. Se la svalutazione è eccessiva, al termine del contratto la società si riappropria di un’auto che vale terribilmente meno e questo non rende il business sostenibile.

Il fenomeno dell’eccessiva svalutazione ha ovviamente colpito anche il settore privato, non solo quello business. Non a caso diversi marchi - come Volkswagen, Renault e vari brand Stellantis ad esempio - hanno introdotto formule di “valore futuro garantito” per convincere i clienti maggiormente spaventati da un potenziale super-deprezzamento (crolla il prezzo delle auto elettriche usate: che succede?). Guardando dunque il quadro generale, i cali di prezzo Tesla (ma non solo) hanno portato anche qualche effetto collaterale al mercato; un mercato già in parte gonfiato dagli incentivi statali e dai prezzi eccessivi delle batterie. Finché non ci sarà una normalizzazione dei prezzi, si correrà sempre il rischio di incorrere in un deprezzamento anomalo. “Non ci sarà alcuna transizione elettrica se non si penserà in maniera strutturata al valore delle auto di seconda e terza mano” ha rincarato Philippe Houchois, analista di Jefferies.