Taco Bell apre la sua prima stazione di ricarica: energia e burrito nello stesso posto

Negli Stati Uniti le auto elettriche sono sempre più diffuse, inoltre saranno le uniche che si potranno acquistare nuove a partire dal 2035 in diversi Stati, dalla California a Washington. Ebbene gli utenti elettrici sono sempre più bramati dalle compagnie di fast food, non a caso Taco Bell ha lanciato le sue prime stazioni di ricarica.

Negli USA la battaglia dei fast food si gioca fino all'ultima offerta. Negli anni scorsi McDonalds, Burger King, KFC, Taco Bell e chi più ne ha più ne metta hanno ideato servizi di tutti i tipi per convincere quanti più clienti possibile, dai coupon in-app agli ordini al tavolo smart, ora però alla battaglia si aggiungono le colonnine di ricarica (McDonalds pronta a lanciare McCharge).

Taco Bell ha inaugurato la sua prima stazione di ricarica martedì 18 ottobre 2022, posizionata ovviamente accanto a uno dei suoi ristoranti. L'idea è di far ricaricare l'auto elettrica e nello stesso tempo sfamare il proprietario, magari con tutta la famiglia al seguito. Nell'ultimo trimestre negli Stati Uniti sono state vendute oltre 200.000 EV, inoltre secondo uno studio di Consumer Reports più del 70% degli americani intervistati ha manifestato interesse nell'acquistare prossimamente una nuova auto elettrica.

È insomma un settore in forte crescita ed è normale che le grandi catene di fast food cerchino di richiamare quanti più clienti possibile. Questi ristoranti puntano soprattutto alla fascia d'età 18-34 anni, del resto la fascia che va dai 18 ai 29 anni è quella più interessata ad acquistare un EV (55%).

Scendendo più nel dettaglio, le colonnine Taco Bell sfruttano la tecnologia di Tritium e il software ChargNet per utilizzare al meglio l'energia solare e stoccarla in sicurezza. In 20 minuti è possibile ricaricare 160 km spendendo circa 20 dollari/20 euro, Al momento la prima stazione conta 6 stalli e si trova presso il Taco Bell 465 El Camino Real, in California però la compagnia ha intenzione di aggiungere altre 120 location nel prossimo futuro.