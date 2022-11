Questo tachimetro fatto di LEGO funziona davvero: il video

I famosissimi mattoncini LEGO sono davvero versatili all'estremo, possono essere utilizzati per costruire qualsiasi cosa, anche piccoli marchingegni davvero funzionanti. In ambito motoristico è diventato virale il cambio manuale realizzato coi LEGO, oggi invece costruiamo un tachimetro...

Non lo abbiamo costruito noi in prima persona, non ne saremmo capaci onestamente, lo ha fatto invece lo youtuber Amos Mashiah, che sul suo canale ha pubblicato diversi progetti realizzati con i mattoncini danesi. Come detto sopra, in questo caso ha creato un tachimetro funzionante. Il video - accelerato per questioni pratiche - dura meno di 5 minuti e vi mostra a grandi linee come realizzare un tachimetro LEGO con pezzi presi dal mondo Technic. L'opera è in realtà più complessa di quanto si possa immaginare e termina con una ruota che - a seconda della velocità con cui gira - muove anche l'indicatore del nostro tachimetro.

Se siete appassionati del mondo LEGO, non perdete questi altri articoli: in Australia è stata costruita una McLaren F1 di LEGO in scala 1:1. A LEGOLAND è inoltre possibile ammirare una splendida Ferrari F40 in 358.000 pezzi LEGO, mentre qualcuno ha anche realizzato una macchina dei Flinstones con i mattoncini LEGO.

Certo con i pezzettini di plastica danesi è possibile anche fare dei disastri: qualcuno ha costruito una Jeep 1:1 per poi distruggerla per sbaglio.