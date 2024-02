T&E: 'Italia continua a sostenere con soldi pubblici mezzi obsoleti, inquinanti e dannosi'

Che le auto elettriche e gli automobilisti italiani non si piacessero non è poi una grande novità. Secondo Andrea Boraschi però, direttore dell'ufficio italiano di Transport & Environment (T&E), il Governo potrebbe avere delle colpe in questo difficile rapporto. Su questo fronte i nuovi incentivi potrebbero aiutare a migliorare la situazione?

Raggiunto dall'agenzia italiana ANSA, Boraschi ha commentato il nuovo programma di incentivi per l'acquisto di automobili green appena presentato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (incentivi auto 2024: quando saranno disponibili?). "Vogliamo provare a guardare il bicchiere mezzo pieno, e c'è da riconoscere che i nuovi incentivi ripristinano un differenziale economico più efficace tra la mobilità a zero emissioni e quella inquinante" ha commentato il presidente di T&E, che poi ha continuato: "Speriamo questo possa davvero sostenere l'elettrico e aiutare a decarbonizzare la nostra flotta nazionale, ormai tra le più vecchie e inquinanti in Europa".

La visione è sicuramente ottimistica, eppure le critiche non sono mancate. "Per contro - ha continuato Boraschi -, il sostegno che l'Italia continua a garantire, con soldi pubblici, a mezzi obsoleti, inquinanti e dannosi per il clima è impossibile da giustificare". Secondo il direttore dell'ufficio italiano di T&E, dunque, l'Italia è uno dei pochi Paesi rimasti in Europa (soltanto tre, come riportato dall'ANSA) che offrono delle misure di sostegno per l'acquisto di auto endotermiche. Inoltre, è l'unica nazione europea che sciorina incentivi per l'acquisto di veicoli che emettono fino a 135 grammi di CO2 per chilometro, "altrove ritenuti inquinanti e disincentivati con specifiche misure fiscali".

Infine, T&E considera ancor più deleterio l'incentivo per l'acquisto di auto usate con emissioni fino a 160 gr CO2/km (gli incentivi auto 2024 saranno validi anche per le auto usate), e critica anche le misure per le vetture ibride (queste ormai scomparse o mai esistite in altri Paesi), i massimali troppo bassi per i veicoli EV che possono godere del bonus e la maggiorazione per i redditi più bassi (ISEE inferiori a 30.000 euro): "L'impressione - l'ultimo commento di Boraschi - è che questi incentivi siano il frutto di una contrattazione a due, tra il governo e Stellantis, più che una vera politica nazionale".