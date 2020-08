Sylvester Stallone: in vendita il suo mega SUV da 295mila Euro

Decisione particolare per Sylvester Stallone. L'attore hollywoodiano ha deciso di mettere in vendita il suo SUV personalizzato, il Cadillac Escalade, da 350mila Dollari, che per dimensioni e capienza è paragonabile a tutti gli effetti ad un appartamento su quattro ruote.

Prodotto da un negozio californiano che ha modificato altre vetture per star come Tom Brady, il SUV della star di Rocky è del 2019 ed include un rivestimento in pelle trapuntata. E' talmente spazioso che può ospitare cinque adulti: nella parte posteriore sono presenti dei sedili extralusso, a cui si aggiunge una panca elettrica con tre sedute.

Non mancano gli apparecchi tecnologici, tra cui un TV LCD da 43 pollici proprio nella plancia centrale del conducente, mentre i passeggeri possono godere di schermi LCD singoli da 12 pollici. Per ottenere un'esperienza ottimale, è presente un sistema musicale audio 7.1, basato su un processore audio digitale ed un router di classe militare che attraverso l'utilizzo di due schede SIM è ing rado di offrire una connessione ad internet continua ed ininterrotto.

Nell'annuncio, Stallone rivela di aver progettato personalmente gli interni in lusso con Howard Becker ed afferma che "l'elettronica di bordo e la qualità di guida non sono seconde a nessuno". Chi sarà il nuovo proprietario?