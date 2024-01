Sydney Sweeney ha creato una speciale Ford Mustang GT: si vince con un contest

Sydney Sweeney è senza alcun dubbio una delle star di Hollywood più acclamate del momento, diventata famosa soprattutto per aver interpretato Cassie Howard nella serie televisiva Euphoria. Ebbene l’attrice ha customizzato una Ford Mustang GT per l’ovale blu da regalare a un fortunatissimo fan.

Un veicolo unico, modificato da Sydney Sweeney in persona assieme ai designer di Ford USA: la speciale Ford Mustang GT 2024 sarà messa in palio tramite un contest già iniziato sulle pagine ufficiali di Ford su Instagram e TikTok. Gli appassionati Mustang possono partecipare al contest fino al prossimo 7 febbraio, tutto infatti chiuderà alle 11:59 p.m. ET, le 05:59 in Italia.

L’idea è nata per celebrare il 60esimo anniversario della Ford Mustang che cade proprio quest’anno. L’ovale blu costruirà dunque due unità di questa speciale auto, una andrà direttamente alla Sweeney, l’altra finirà nelle mani del fan che riuscirà a vincere il contest. L’attrice, che per la carrozzeria ha scelto una tinta Robin Egg Blue, ha raccontato di essersi ispirata alla Mustang Brittany Blue del 1965, motivo per cui i cerchi sono cromati da 20 pollici.

L’attrice ha anche “firmato” il motore della vettura e personalizzato i sedili dell’auto. Ciliegina sulla torta, una pioggia di LED RGB dal colore cangiante impreziosiscono il tetto interno dell’auto. Un progetto alquanto kitch, non c’è dubbio, ma chi non vorrebbe vincere una Mustang customizzata da Sydney Sweeney? Mustang che per ora ha detto no all’elettrico, la variante tradizionale continuerà a essere a benzina. Per gli amanti delle emissioni zero c’è pur sempre la Ford Mustang Mach-E appena aggiornata al 2024.