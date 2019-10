Swytch, il kit per trasformare in e-bike qualsiasi bicicletta tradizionale

Nell'ultimo anno abbiamo sicuramente accelerato sul fronte delle auto elettriche, anche le e-bike con pedalata assistita hanno però subito un boom non indifferente - tanto che anche l'italiana Fantic Motor ne ha creato una di ottima fattura. Esistono però anche kit per elettrificare le nostre biciclette classiche, come il nuovo Swytch.

Non è un kit totalmente inedito, al contrario è già qualche tempo che gira con successo fra gli appassionati, ora però è arrivata una nuova versione aggiornata di Swytch - attualmente disponibile in preordine su Indiegogo (link diretto in Fonte). Bastano tre passaggi per trasformare qualsiasi bicicletta in una perfetta e-bike: il primo è installare il piccolo motore elettrico del kit sulla ruota, il secondo è connettere la batteria di dimensioni ultra compatte (che può essere facilmente trasportata e ricaricata a casa), salire in sella e divertirsi.

Nella confezione si ottiene anche un sensore per i pedali, un connettore per la batteria da montare sul manubrio, un caricabatterie da 2A, che carica l'accumulatore in circa 3 ore. Un kit davvero geniale che offre 250 W di potenza e ben 40 Nm di coppia, che non ha alcun problema a toccare i 25 km/h in Europa (limite di legge) e i 32 km/h negli USA, il tutto a fronte di un'autonomia che può arrivare a 100 km al livello più basso di guida assistita.

Ma quanto costa una meraviglia simile? Indiegogo propone diverse versioni universali, da 359 euro a 446 euro, il che è comunque meno di qualsiasi altra e-bike attualmente sul mercato - per le quali bisogna sicuro scomodare le 4 cifre. Inoltre se si ha già in garage una bicicletta di alta qualità perché rinunciarvi in favore di un nuovo modello? Swytch potrebbe dunque essere una soluzione davvero ottimale...