Switch eSCRAMBLER, la moto elettrica vintage che scatta da 0 a 100 in 3,2 secondi

L'elettricità ha colpito, ormai da diversi anni, anche il mondo delle due ruote. I veicoli presentati sono spesso retro-vintage, come ad esempio la nuova opera a zero emissioni di Switch Motorcycles.

Fondata dal neozelandese Matthew Waddick, Switch Motorcycles punta a creare veicoli a due ruote elettrici ad alte prestazioni, come ad esempio il nuovo e accattivante eSCRAMBLER. Una moto di medie dimensioni in grado di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di avere un'autonomia "nel mondo reale" di 150 km, senza scendere a compromessi a livelli di prestazioni. Il suo scatto da 0 a 100 km/h è infatti possibile in appena 3,2 secondi, grazie a un motore elettrico da 50 kW e 67 CV.

Una scrambler che potrebbe davvero fare gola a molti appassionati, che offre inoltre anche il monitoraggio WiFi per conoscere tutti i dati della moto in tempo reale. Incluso vi è anche un modulo GPS, un display digitale, 3 modalità di guida, il Cruise control, la frenata rigenerativa, una porta USB per ricaricare lo smartphone.

Switch ha poi posto molta attenzione anche agli elementi "terzi", troviamo ad esempio freni JJuan (i medesimi utilizzati da Zero Motorcycles), batterie Panasonic, ABS Bosch, la sua commercializzazione però non avverrà prima del 2022.