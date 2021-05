Swapfiets, il noleggio mensile smart di bici, e-bike e scooter elettrici

Il mondo della micromobilità sta cambiando molto il modo di spostarci in città. Esistono già svariati servizi di sharing di biciclette e monopattini, oggi però vogliamo parlarvi di un progetto molto particolare: Swapfiets.

Si tratta di una giovane startup che opera in tantissime città europee, e che da poco è arrivata anche a Milano - nella speranza che presto vengano aggiunte altre città italiane. L’idea alla base del progetto è davvero semplice: si può noleggiare facilmente una bici muscolare, una e-bike, un monopattino elettrico o addirittura uno scooter elettrico stipulando un semplice abbonamento mensile.

Una volta che ci viene consegnato il nostro prodotto, possiamo utilizzarlo in qualsiasi modo preferiamo, averlo con noi per tutto il tempo del noleggio, senza preoccuparci di utilizzare le app di sharing ogni qualvolta vogliamo uscire di casa. Il ritiro inoltre può avvenire presso il negozio Swapfiets di Milano oppure con consegna a domicilio entro 48 ore dalla sottoscrizione. Ottimi i prezzi: una bici tradizionale Original costa appena 16,90 euro al mese, una Deluxe 7 19,90 euro. Un monopattino elettrico costa 40 euro al mese, mentre per una e-bike Power 7 si spendono 75 euro al mese.

Arrivando a 119,50 euro al mese, si può addirittura noleggiare uno scooter elettrico NIU NQi Sport (la versione 50 cc del NIU NQi GTS che abbiamo testato). Queste cifre sono nette nel caso in cui si scelga l’abbonamento 6 mesi, per l’abbonamento di un singolo mese invece è prevista una quota iscrizione di 19,50 euro una tantum. Non si tratta in alcun modo di un post sponsorizzato, abbracciamo davvero l’idea Swapfiets e speriamo possa arrivare anche in altre zone d’Italia, non solo a Milano.