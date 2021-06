Swapfiets lancia il nuovo servizio di noleggio mensile di scooter elettrici

Ricordate Swapfiets? Si tratta di un servizio di noleggio smart dedicato a biciclette e ora anche scooter elettrici, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa. Sono infatti arrivati i nuovi e-scooter.

'MMmLa società olandese vi mette adesso a disposizione un nuovo cinquantino elettrico a marchio NIU, che potete noleggiare come tradizione per 6 mesi, senza pagare la quota di iscrizione di 19,99 euro una tantum, oppure per meno tempo, uno, due o tutti i mesi che volete. Il noleggio include anche un servizio di assistenza in caso di guasto, con la squadra Swapfiets sempre pronta a intervenire entro 48 ore.

Anche in questo caso, come accade già con le iconiche bici a marchio Swapfiets, gli e-scooter avranno la distintiva ruota blu all'anteriore. Ma cosa andiamo a noleggiare esattamente? Uno scooter elettrico NIU NQi Sport che può raggiungere i 45 km/h di velocità massima e trasportare fino a due passeggeri, con 70 km di autonomia massima con una singola carica (noi abbiamo provato il fratello maggiore NIU NQi GTS Pro).

Per utilizzarlo è necessario essere in possesso di una patente di guida e avere un'età minima di 21 anni. La ricarica del mezzo avviene in modo comodo e pratico in massimo 7 ore e può avvenire sia collegando lo scooter alla presa elettrica che staccando la batteria per ricaricarla comodamente a casa. Arriviamo così a parlare di prezzi: lo scooter elettrico di Swapfiets si noleggia a 119,50 euro al mese. Al momento la società olandese opera soltanto a Milano, speriamo però che possa arrivare presto anche in altre città italiane.