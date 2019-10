Swagtron lancia tre e-bike complete dal prezzo finalmente contenuto

Il settore delle e-bike con pedalata assistita è letteralmente esploso negli ultimi mesi, anche l'italiana Fantic Motor offre ora un modello a listino, la maggiore critica a questi veicoli però riguarda solitamente il prezzo. È facile raggiungere i 3.000 euro, Swagtron ha però presentato tre modelli al di sotto dei 1.000 dollari - circa 900 euro.

È il miracolo che riescono a fare le nuove e-bike Swagtron EB9, EB10 ed EB11, tutte prezzate a listino 1.111 dollari ma scontate a 999,99 per il lancio. Caratteristiche e prezzi similari ma con delle piccole differenze fra le tre: la EB9 infatti è pensata per un uso cittadino con ruote 700C avanti e dietro, raggiunge i 26,5 km/h e può percorrere 45 km di autonomia. Si può poi pedalare normalmente grazie a un cambio Shimano a 7 rapporti, non sono presenti delle sospensioni e il peso è ridotto a 18,9 kg, davvero niente male.



Leggermente più votate all'avventura le EB10 ed EB11, con ruote da 26, un motore da 250 W e 24,5 km/h di velocità massima. 42 km il range di autonomia e un peso di 23 kg. Si differenziano per alcuni dettagli di design e i colori ma non si discostano poi troppo dalla EB9, infatti il costo è identico. In Fonte trovate il link al sito ufficiale con tutte le differenze fra i tre modelli. Finalmente anche i prezzi delle e-bike iniziano a farsi interessanti e "umani", ne prenderete una prima o poi?