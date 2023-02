Svolta in New Jersey: solo nuove auto elettriche ed energia pulita a partire dal 2035

L’Europa ha ormai deciso in maniera ufficiale: dal 2035 si potranno vendere negli Stati Membri solo nuove auto a zero emissioni. La rivoluzione green dei veicoli però riguarda non solo il vecchio continente, l’onda sta proliferando anche negli Stati Uniti.

Se anche Cina e USA spingono per una rivoluzione elettrica, significa che davvero stiamo imboccando un tunnel senza possibilità di inversione. Negli USA già gli Stati di California, Washington e New York hanno deciso di bannare le vendite delle auto termiche dal 2035, ora si aggiunge anche il New Jersey.

Ad annunciarlo è stato Phil Murphy, il governatore dello Stato, che ha così confermato un rumor che girava sul web dall’ottobre del 2020. Lo Stato metterà anche a disposizione 70 milioni di dollari per favorire il passaggio a veicoli elettrici, sia medium che heavy-duty, come dicono negli USA, dunque sia vetture tradizionali che grandi pick-up. Murphy ha davvero preso a cuore la Carbon Neutrality: ha anche annunciato che dal 2035 il 100% dell’energia elettrica in vendita nello Stato sarà green e proveniente da fonti rinnovabili - si sfrutteranno in particolare il sole e il vento.

In New Jersey dunque si farà davvero sul serio: in 400.000 abitazioni verranno installati sistemi di riscaldamento e raffreddamento a zero emissioni, lo stesso avverrà in 20.000 strutture commerciali. Un “piano d’attacco” che altri Stati americani dovrebbero prendere a modello… vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e anni.