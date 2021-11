La svolta di Elon Musk su Tesla: 'Frenate le consegne, pensate ai costi'

Elon Musk ha cambiato idea sulle consegne di fine trimestre delle sue auto Tesla. Negli anni siamo stati abituati a leggere mail di Musk che spronavano i dipendenti a vendere tutto ciò che era possibile vendere per aumentare i dati di consegna, a fine 2021 però le cose sembrano radicalmente cambiate.

Per la prima volta nella storia di Tesla, Elon Musk ha inviato ai suoi dipendenti una mail differente dal solito, che li invitasse a badare maggiormente ai costi di consegna più che alle vendite folli dei trimestri precedenti. Come forse già saprete, Tesla ha un sistema di vendita e consegna molto differente rispetto alla concorrenza, visto che cura l'intera filiera, dalla produzione alla consegna delle chiavi, senza intermediari e concessionari.

Questo meccanismo fa sì che la società passi la prima parte del trimestre a produrre quante più auto possibile, per poi concentrare le consegne prima che siano chiusi i giochi e far segnare risultati record. Beh questa filosofia è appena diventata economicamente svantaggiosa per l'azienda, queste le nuove parole di Musk: "A fine dicembre avremo ancora una gigantesca ondata di consegne, questo perché ancora non produciamo in massa né in Europa e né in Texas. La maggior parte delle auto viaggiano dalla Cina all'Europa su barche e bisarche, cosa che spinge verso la fine del trimestre le maggiori consegne, è ora però arrivato il momento di ridurre le dimensioni dell'onda di consegna a favore di un ritmo più stabile ed efficiente".

Per Tesla si tratta di un cambio storico che potrebbe modificare per sempre il modo di consegnare auto all'utente finale, senza più concentrare a ogni fine trimestre la maggior parte delle spedizioni. In basso vi alleghiamo il testo originale della mail di Elon Musk inviata ai dipendenti e pubblicata dalla CNBC