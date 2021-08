SVOLT annuncia le batterie senza cobalto: tutto pronto per la produzione

Su queste pagine lo ripetiamo ormai da tempo, lo abbiamo fatto anche nell’articolo odierno dedicato alle auto elettriche con più autonomia del momento: le tecnologie stanno cambiando in fretta e presto avremo nuove batterie, più durature e affidabili. Come le nuove batterie di SVOLT prive di cobalto.

L’azienda ha presentato le sue nuove creature cobalt-free al Chengdu Motor Show, in Cina, annunciando anche di essere la prima a raggiungere la produzione seriale. Il produttore ha raggiunto questo risultato dopo aver montato e testato le batterie a bordo della ORA Cherry Cat EV della Great Wall Motors, del resto la stessa SVOLT è parte del marchio cinese.

I prototipi hanno circolato sin dal 2020 e ora le batterie sono pronte per essere vendute al pubblico - anche se non è chiaro in quali modelli. SVOLT può raggiungere un totale di 82,5 kWh con le sue batterie senza cobalto, uno degli elementi più complessi e costosi da reperire, con una densità di 170 Wh/kg. Un pacco batterie di questa portata può dunque garantire più di 600 km con una sola carica in condizioni termiche normali.

Guardando alle performance, SVOLT è sicura che le sue batterie possano garantire accelerazioni 0-100 km/h al di sotto dei 5 secondi, inoltre la protezione contro polvere e liquidi è garantita fino a IP67. SVOLT ha dunque raggiunto un ottimo traguardo, anche se sarà solo di passaggio prima di altre tecnologie come lo stato solido o le batterie al grafene. Ricordiamo che anche Tesla e Panasonic stanno lavorando a un progetto simile e presto potrebbero annunciare un traguardo simile.