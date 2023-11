La Svizzera torna a tassare le auto elettriche al pari di quelle termiche

Solitamente quando si elencano i motivi validi per acquistare una nuova auto elettrica si ritrovano tutte le esenzioni e i vantaggi fiscali che questi veicoli green portano con loro, sappiamo però che presto tutto finirà, anzi in alcuni Paesi è già (quasi) tutto finito. La Svizzera riprenderà a tassare gli EV come qualsiasi altro veicolo a benzina.

Una mossa decisamente controversa, di questi tempi, quella appena intrapresa dalla Svizzera, che presto tornerà a tassare le auto elettriche senza fare più sconti di alcun tipo. Lo Swiss Federal Council ha annunciato, nella giornata dell’8 novembre 2023, che a partire dal prossimo 1 gennaio 2024 ripristinerà la tassa d’importazione sui veicoli elettrici, ora infatti esiste un’esenzione del 4%. La motivazione è stata spiegata con queste parole: “Lo Swiss Federal Council crede che, visto l’ormai alto numero di auto elettriche importate e la convergenza dei prezzi, non sia più necessario offrire incentivi sugli EV”.

Gli utenti saranno sicuramente scontenti, lo stesso però non si potrà dire delle casse svizzere, che dovrebbero guadagnare dai 2 ai 3 miliardi di franchi in più all’anno, poco più di 2-3 miliardi di euro. Soldi che lo Stato riutilizzerà per migliorare le autostrade e i trasporti pubblici. Ma quante auto elettriche importa la Svizzera? Dal 2018 al 2022 il volume di questi veicoli è cresciuto di 6 volte, oggi rappresentano il 23% del totale.

Al di là degli utenti, neppure gli importatori svizzeri sono contenti della decisione. Stando a quanto riportato da Bloomberg, Peter Gruenenfelder, a capo dell’associazione degli importatori Auto-Suisse, avrebbe dichiarato: “È un giorno nero per i veicoli elettrici in Svizzera”. La scelta sarebbe contraria a tutti gli obiettivi di riduzione della CO2 impostati dalla stessa Svizzera, che in questo modo andrebbe a frenare l’adozione dei veicoli green. Ricordiamo che, al di là della Svizzera, l’Unione Europea vuole ridurre le emissioni delle auto del 55% (rispetto al livello del 2021) entro il 2030, arrivare allo 0% entro il 2035. È il cosiddetto pacchetto Fit for 55 secondo cui gli Stati Membri dovranno costruire colonnine di ricarica ogni 60 km sulle principali arterie continentali, oltre a offrire il pagamento contactless.