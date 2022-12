Svizzera teme blackout con uso veicoli elettrici: si pensa a restrizioni per l'utilizzo

Mentre in Italia calano le vendite di auto elettriche a novembre, in Svizzera sta sorgendo il timore per blackout prolungati causati in parte dai veicoli elettrici. L’approvvigionamento energetico attuale potrebbe costringere il paese a limitare l’uso degli EV nel caso in cui si registrino problemi con la rete elettrica.

Secondo quanto riportato da Der Spiegel e ripreso da CarScoops, la Svizzera starebbe progettando delle restrizioni per le automobili elettriche da applicare soltanto nel caso in cui si registri una particolare situazione a livello nazionale, per la quale l’elettricità disponibile è davvero poca. Nella bozza si legge, nello specifico, che “L'uso privato di auto elettriche è consentito solo per gli spostamenti assolutamente necessari (es. pratica professionale, acquisti, visite mediche, partecipazione a eventi religiosi, presenze in tribunale)” in caso di mancanza di energia elettrica di “livello 3”.

Con questa dicitura si intende, pertanto, una condizione critica, e prima di bandire temporaneamente gli EV verranno comunque applicate altre misure: dalla limitazione della temperatura dell’acqua nelle lavatrici durante i lavaggi all’uso di soffiatori per foglie e sedili riscaldati nelle seggiovie. O ancora, alle piattaforme di streaming verrebbe obbligata la trasmissione di video soltanto in definizione standard.

Ciononostante, in questo modo la Svizzera diventerebbe a tutti gli effetti il primo paese al mondo a imporre restrizioni alla circolazione dei veicoli elettrici. Una decisione potenzialmente storica che rappresenta la necessità alcune riflessioni a livello internazionale relative all’uso corretto di risorse chiave.

