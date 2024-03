Svizzera a sorpresa, i ticinesi adorano le Fiat: l'auto italiana fra le 10 più apprezzate

La Fiat è una delle auto maggiormente apprezzate in Svizzera e precisamente nel Canton Ticino, quello che confina con il nostro Paese e dove si parla italiano. Stando ai dati di popolarità del 2023, l'auto prodotta dall'azienda torinese è risultata fra le più ricercate online.

Il marchio più popolare resta Volkswagen, che di recente ha svelato il suo ID.Buzz GTX, davanti a Mercedes e BMW. Ma nella Top 10, e precisamente al settimo posto, troviamo anche la nostra amata Fiat, subito dietro a Porsche. «La popolarità dei marchi Fiat, Mini e Smart, noti per le loro pratiche utilitarie, potrebbe anche essere legata alle strette strade ticinesi e ai problemi di parcheggio in molte località», sono le parole di Sandro Spaeth, esperto Comparis di mobilità.

Mini ha perso un po' di terreno nel corso del 2023, passando dal quinto al decimo posto, mentre Smart ha raggiunto il dodicesimo posizionamento. Se si prende in considerazione l'intera Svizzera, dove di recente è stata comminata una multa da 40mila euro, a quel punto il marchio maggiormente gradito è Mercedes, che risulta essere il più popolare in assoluto con il 13,9 per cento, davanti a BMW e Volkswagen, rispettivamente a quota 12,4 e 10,6 per cento. A seguire troviamo Audi a quota 9,5 per cento, quindi Porsche al 5,9, poi Toyota, Ford. A completare la Top 10 spazio a Skoda, Volvo e Land Rover, con una quota del 3, 2,5 e 2,1 per cento.

Fra le grandi novità spicca Tesla che con quasi 6.200 Model Y immatricolate, è stata l'auto più venduta nel territorio elvetico l'anno scorso. Sul mercato online, comunque, si posiziona solo al 16esimo posto in classifica e a riguardo Spaeth spiega: «Il fatto che Tesla non occupi una posizione migliore è anche dovuto al numero relativamente basso di veicoli usati». Nel 2023 in Svizzera sono state vendute in totale 256mila nuove auto, in aumento del 12 per cento su base annua. I numeri pre covid restano ancora distanti, 300mila nuove immatricolazioni, ma in ogni caso si sono registrati dei segnali positivi che speriamo possano essere confermati anche per quest'anno.

