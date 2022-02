In Svizzera per provare la nuova Polestar 2: Matteo Valenza guida l'anti-Tesla

Il nostro amico Matteo Valenza, youtuber bresciano specializzato in mobilità elettrica (oltre a essere un fiero possessore di Tesla Model 3 Performance), ha colpito ancora, mettendo a segno un'anteprima di quelle scottanti: ha provato una Polestar 2.

Anche conosciuta come l'anti-Tesla Model 3, la Polestar 2 è una berlina elettrica del marchio Volvo (e del Gruppo Geely) davvero molto interessante, purtroppo però non ancora disponibile nel nostro Paese. Potrebbe arrivare presto però, del resto si trova già nelle concessionarie della vicina Svizzera - ed è proprio a Lugano che Matteo è riuscito a testare la nuova Polestar 2.

Fino a 540 km di autonomia WLTP (e a livello di range una Polestar 2 ha già battuto la Tesla Model 3), fino a 300 kW/408 CV di potenza, l'elettrica del marchio elettrico di Volvo vanta anche cerchi da 20" in lega forgiata, specchietti retrovisori senza cornice e un suggestivo tetto panoramico. Ha insomma tutte le carte in regola per sgambettare la Tesla Model 3, del resto ha svariati ADAS di serie, si connette all'app Polestar, ha un impianto audio ad alte prestazioni e uno schermo centrale con Google Automotive integrato - lo stesso sistema che ci ha convinti sulla nuova Renault Mégane E-Tech. (Fotografie: Andrea Somensi)