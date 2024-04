Svizzera, nuove proteste degli attivisti: vogliono una nazione senza auto

Nel comune di Crissier, nel Cantone di Vaud, un concessionario Porsche è stato vandalizzato con vernice arancione. L'atto è stato compiuto con l'intento di promuovere la petizione intitolata "Libertà per la Svizzera dalle automobili, per il clima e l'ambiente!". Questa azione è stata rivendicata su X dal movimento non violento Act Now Switzerland.

In un testo di lancio di una raccolta firme, individui di tutte le età hanno inoltre espresso il loro sconcerto, rabbia, e paura riguardo alla mancanza di azione da parte della Confederazione di fronte all'emergenza climatica. Attraverso questa petizione, rivolta al Consiglio federale e al Parlamento, vogliono esercitare il loro diritto di cittadinanza per agire immediatamente.

La petizione denuncia l'inerzia della Confederazione nei confronti degli impegni internazionali presi nell'ambito degli Accordi di Parigi, mettendo così a rischio il clima e la vita sul pianeta Terra. Si richiede un primo passo concreto: vietare la vendita di automobili nuove che utilizzano combustibili fossili a partire dal 2025 e investire invece in modalità di trasporto sostenibili come la mobilità lenta e i trasporti pubblici. Attualmente, le norme europee prevedono uno stop della produzione di auto combustione interna per il 2035, ma i prossimi venti politici, dettati dalle elezioni di quest'anno, potrebbero cambiare lo scenario in corso.

Un motivo di preoccupazione ulteriore potrebbe essere anche la marcia indietro sulle normative Euro 7, che sono state rinviate in attesa che i produttori di automobili si adattino. Anche la prosecuzione di tali normative sarà subordinata molto dall'esito delle elezioni europee.

Secondo i promotori della petizione, il settore dei trasporti in Svizzera è responsabile di una significativa parte delle emissioni totali, essendo uno dei più motorizzati al mondo. La stragrande maggioranza delle automobili in circolazione utilizza ancora combustibili fossili, pertanto (secondo loro) è urgente liberarsi da tali fonti energetiche per contrastare l'emergenza climatica.

Oltre alle automobili, la petizione sottolinea il ruolo dannoso delle infrastrutture stradali sull'ambiente. Si evidenzia che il 2% della superficie svizzera è dedicato alle strade, mentre le particelle sottili provenienti dal traffico stradale causano la morte di migliaia di persone ogni anno. Gli incidenti stradali rappresentano un'altra grave conseguenza dell'attuale sistema di mobilità, con costi economici e sociali considerevoli per la collettività.

Le alternative proposte sono rappresentate dalla mobilità lenta, come il treno, i trasporti pubblici, la bicicletta e il camminare. Tuttavia, affinché queste opzioni diventino praticabili per un numero sempre maggiore di persone, è necessario investire in infrastrutture sicure e di qualità.

