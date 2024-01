Svizzera, la nebbia fa una 'strage' sull'Autostrada A7: 7 incidenti e 20 auto coinvolte

Nella mattina di lunedì 29 gennaio, l'autostrada A7 in Svizzera è stata la cornice di numerosi incidenti stradali. Il bollettino parla addirittura di sette scontri e un totale di venti automobili coinvolte, con sette feriti in modo lieve e moderato. Una vera e propria strage di auto, ma di chi è stata la colpa?

Uno scenario preoccupante, basti pensare che il conto finale (fonte di Tio.ch) parla di centinaia di migliaia di franchi svizzeri di danni materiali; conto che lievita, anche se di poco, con la transazione in euro. Gli incidenti (nel 2023 meno incidenti e vittime della strada ma con 34.315 le patenti ritirate) sono tutti avvenuti nel comune di Kemmental, e questi sarebbero stati causati dal manto stradale ghiacciato e dall'eccessiva nebbia, oltre che dalla velocità definita "inadeguata" dal sito svizzero, secondo una valutazione iniziale della polizia cantonale di Turgovia .

Secondo le fonti, i problemi in A7 sarebbero cominciati circa alle 6.30 del mattino in un tratto che dista solamente qualche centinaio di metri dall'uscita autostradale di Kreuzlingen Süd. Dunque, in tutto, sette collisioni tra vetture, che hanno portato, come già sottolineato, ad altrettanti feriti. Questi ultimi sono stati prontamente trasportati in ospedale dalle ambulanze, mentre sul luogo degli incidenti sono intervenuti i mezzi d'emergenza della polizia cantonale del Turgovia, dei vigili del fuoco di Kreuzlingen, del servizio medico e di funzionari della zona autostradale VI.

I soccorsi si sono occupati anche dell'assistenza agli automobilisti coinvolti negli scontri, oltre che del recupero dei veicoli incidentati. Inoltre, fa sapere Tio.ch, "l'autostrada A7 tra Müllheim e Kreuzlingen Süd è rimasta chiusa per diverse ore".