In Svizzera c'è un motoscafo da record che monta un V12 Lamborghini con più di 800 CV

Lamborghini è un marchio che non ha bisogno di presentazioni e possiamo affermare che chiunque attribuisce il nome alle leggendarie supercar che produce. La casa di Sant’Agata Bolognese, però, non è soltanto auto, e questo motoscafo ne è la prova lampante. Sotto alla carrozzeria pulsa infatti un cuore realizzato da Motori Marini Lamborghini.

Stiamo parlando dell’idroplano Lucini Lamborghini, un tipo di imbarcazione che ha la caratteristica di emergere completamente dall’acqua ad alta velocità. Questo modello è stato costruito da Lucini nel 1992 su commissione di un uomo d’affari svizzero, che voleva correre la Centomiglia del Lario sul Lago di Como, una sorta di Millemiglia delle barche.

L’obiettivo non era quello di vincere, ma di dominare letteralmente la competizione, come è effettivamente successo nell’anno di costruzione, ma anche nelle edizioni 1993 e 1995, con un record di velocità che oggi è ancora saldamente nelle sue mani, dopo 28 anni. Il segreto di questo successo risiede ovviamente nella costruzione e nel cuore di questa imbarcazione.

Lucini ha costruito un idroplano incredibilmente rigido ma allo stesso leggero adottando uno scafo in mogano marino laminato, accoppiato al propulsore Motori Marini Lamborghini. Per chi non lo sapesse, pochi anni dopo aver fondato la casa di Sant’Agata Bolognese, Ferruccio Lamborghini decise di montare il motore V12 della Espada su una barca progettata da Eugenio Molinari, che successivamente venne montato su un Riva Super Aquarama.

L’unità del Lucini Lamborghini è invece un V12 da 8.2 litri con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e una potenza di circa 850 CV, capaci di spingere l’imbarcazione fino a 230 km/h. L’unione di motore e scafo hanno permesso di vincere le tre edizioni della Centomiglia del Lario contro imbarcazioni in vetroresina, segnando anche il record di velocità dell’evento, valido ancora oggi, con una velocità di 195,434 km/h.

Dopo le vittorie, l’idroplano è entrato a far parte di una collezione, fino allo scorso dicembre, quando è stato messo all’asta presso RM Sotheby’s con un prezzo atteso tra i 90 e i 140 mila euro, ma purtroppo rimasto invenduto.

