In Svizzera crociata dei verdi contro le auto da rally: 'Stiano in un museo!'

Il gruppo ecologista dei Verdi (nonché partito politico in diversi paesi europei) ha tenuto una piccola manifestazione al Rally internazionale del Ticino. Questi sostengono che il fatto che si continui a organizzare simili eventi sia una deriva deludente.

Secondo i Verdi questi tipi di eventi "vanno esattamente nella direzione opposta e interessano una cerchia ristretta di persone". Il comune di Mendrisiotto, il la Confederazione e il Cantone ritengono che il loro impegno per l'ambiente e la riduzione progressiva delle emissioni di CO2 non sia mai stato in discussione.

I verdi, inoltre, sostengono che "Al giorno d'oggi veicoli altamente inquinanti quali le vetture da rally e le moto d’epoca invece di scorrazzare sulle strade dovrebbero stare in musei, come testimonianza storica di una mobilità non più sostenibile"

Parole molto dure da digerire per gli appassionati e che evidenziano, ancora una volta, l'enorme spaccatura tra coloro che non fanno distinzioni tra le cose a cui "rinunciare" e coloro che sono infastiditi da quello che ormai sembra essere un vero e proprio tiro al bersaglio.

In Germania, rispetto anche all'Italia, i Verdi sono molti più forti politicamente, al punto che sono riusciti a far mantenere il limite dei 130 km/h nelle autostrade.

Inoltre sempre in Germania, ha fatto discutere un bonus erogato per l'acquisto di auto elettriche da ben 10.200 euro, che è esaurito in meno di 24 ore.