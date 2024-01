Svizzera, boom di auto elettriche nel 2023: c'è una colonnina ogni 10 vetture green

Si è chiuso pochi giorni fa il 2023, facendo registrare il record di vendite in Svizzera per quanto riguarda le auto elettriche. Le vetture con la batteria sono una realtà da anni in territorio elvetico ma nel corso degli ultimi 12 mesi c'è stato un vero e proprio boom.

Così come fatto sapere da Swiss Emobility, mai come nel 2023 le auto con la spina hanno convinto così tanto il pubblico e basti pensare che nel solo mese di dicembre le immatricolazioni registrate sono state 7.185, per un totale di 163.511 vetture elettriche in circolazione sulle strade del Paese dei Cantoni (dieci anni fa erano solo 2.700).

Spulciando la classifica delle green più vendute, al primo posto spicca la Tesla Model Y, quella che sarà l'auto più venduta al mondo del 2023, davanti alla Skoda Enyaq, con l'Audi Q4 in terza posizione davanti alla Volkswagen ID.3, alla Cupra Born e alla Volvo XC40.

Spazio quindi alla ID.4, alla nostra cara Fiat 500 elettrica e poi alla Tesla Model 3, per cui di recente è stato svelato il restyling. A completare la Top 10 delle auto elettriche più vendute, la Mercedes Benz EQ, che si è piazzata leggermente al di sopra della rivale BMW iX1.

La quota di mercato delle green in Svizzera è passata dal 17,3 per cento al 20,9 per cento, mentre quella delle auto con motori termici è scesa dal 37,8 al 33,3 per cento per la benzina, e dall'11,7 al 9,3 per quanto riguarda le auto alimentate a diesel, prima storica volta sotto quota 10%.

A contribuire a questa importante diffusione delle auto elettriche in Svizzera nel 2023 sono stati i punti di ricarica, tenendo conto che l'anno scorso ne hanno aggiunti circa 4.000, per un totale di 16.865 infrastrutture sul territorio elvetico, praticamente una ogni dieci auto green, e una delle reti di ricarica più capillari al mondo.

Nel 2024 si riuscirà a bissare questo successo? Gli addetti ai lavori sembrano un po' scettici visto che da ieri, uno gennaio 2024, la Confederazione ha abolito un'agevolazione sull'acquisto delle green (una detassazione), e bisognerà capire come reagiranno gli automobilisti.