Per lo sviluppo della Polestar 6 il brand sta prendendo come esempio Porsche 911 e Taycan

Durante l’estate Polestar ha confermato la produzione della O2 Concept, una vettura double face che da chiusa è una coupé e da aperta diventa roadster. Si chiamerà Polestar 6 e a quanto pare la dinamica di guida si ispirerà ai modelli Porsche 911 e Taycan.

In altre occasioni il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, aveva già espresso la sua volontà di voler “battagliare” sul mercato con Porsche, perché da sempre un riferimento in termini dinamici, e non a caso anche il SUV Polestar 3 vuole essere un degno rivale di Cayenne e Macan.

Questa volta le parole però arrivano da Edward Trinh, Product Planning Manager di Polestar Australia, che in un’intervista durante un evento riguardante la O2 Concept ha dichiarato che per lo sviluppo della Polestar 6 hanno preso come riferimento la dinamica di Porsche 911 e Taycan, considerate il meglio attualmente sul mercato: “La 911e la Taycan sono i tipi di auto che stiamo guardando. Riteniamo che siano i punti di riferimento nel settore per la dinamica dei veicoli”.

Ricordiamo che la Polestar 6 dovrebbe entrare in produzione nel 2026, e utilizzerà la nuova piattaforma in alluminio sviluppata per la Polestar 5, che adotta anche un’architettura di ricarica a 800 volt e una configurazione dual motor capace di 884 CV e 900 Nm di coppia, che dovrebbero permetterle uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.2 secondi, con una velocità massima di 250 km/h.