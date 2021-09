È in sviluppo una LaFerrari unica? Ecco le voci di corridoio

La Ferrari LaFerrari è arrivata sul mercato nel corso del 2013 con il propulsore più potente mai integrato dalla casa di Maranello in un bolide stradale di serie. Si tratta di un sistema ibrido all'apice dell'avanzamento tecnologico, ma a quanto pare verrà non sarà lui ad essere impiegato per la rumoreggiata one-off.

In base alle ultime voci di corridoio infatti il brand italiano starebbe sfruttando l'architettura della LaFerrari per creare un esemplare unico. Sul forum Ferrari Chat si è fatto riferimento ad un V12 aspirato da 6,5 litri derivato dalla 812 Competizione per cui, almeno per il momento, l'ipotesi ibrida è stata scartata.

In ogni caso il team ha intenzione di modificare l'unità per tirare fuori quanti più cavalli sia possibile, quindi possiamo aspettarci una potenza di oltre 800 cavalli e una coppia di circa 750 Nm. Ora come ora ci teniamo a sottolineare che non ci sono ancora pervenute informazioni ufficiali nel merito della questione, ma se la 812 Competizione va da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e tocca i 340 km/h, non vediamo perché l'imminente hypercar non debba essere in grado di superarla, seppur di poco. Riguardo la trazione il bolide dovrebbe affidarsi a un rifinitissimo cambio a doppia frizione e otto rapporti, ma per quanto concerne la trazione posteriore o integrale è difficile fare un'ipotesi (da parte nostra scommetteremmo sull'all-wheel drive).



In ultimo c'è il design. Anche su questo argomento sappiamo pochissimo, ma un moderatore di Ferrari Chat ha parlato di una forte ispirazione alla 330 P4 del 1967, cioè una delle Ferrari più iconiche e apprezzate di tutti i tempi. Adesso non vediamo l'ora di assistere alla presentazione ufficiale, alla quale mancherebbero meno di due mesi.



A proposito di LaFerrari vogliamo mostrarvi due esemplari davvero stupendi. Il primo, a tinta unica in Rosso Corsa, è stato venduto per ben 3,1 milioni di dollari. Il secondo invece evidenzia la più comune bicromia del modello, ma la sua verniciatura è in Giallo Triplo.