Lo sviluppatore di Paperboy ha creato una bici elettrica ispirata al videogioco

Quella che state per leggere è una di quelle notizie che non ci saremmo mai sognati di scrivere: quanti di voi ricordano il classico per NES (ma non solo) Paperboy? I creatori di quel leggendario titolo hanno ora creato una vera bici elettrica ispirata proprio a quel classico 8 bit.

Steve Wilcox della Elite Systems, uno dei co-designer di Paperboy, ha così spiegato la nascita del progetto: “La bicicletta è il mio mezzo preferito. In una normale settimana percorro dai 100 ai 130 km sulle due ruote, così durante il primo lockdown inglese mi sono guardato in giro per acquistare una nuova e-bike. Tutti i modelli che ho provato però erano incredibilmente costosi, pieni di funzioni che non mi servivano affatto ma con poche marce, così ho pensato a un’alternativa.”

La filosofia del designer è “less is more”, ha così creato una e-bike essenziale che potesse tenere sotto controllo il prezzo di vendita. La Paperboy, questo dunque il nome della bici, sembra così una muscolare in tutto e per tutto, il motore è nascosto nel mozzo posteriore e la batteria (Samsung da 375 Wh) è incassata nel tubo verticale. Ci si accorge che è un’elettrica solo quando si pedala, e magari si adocchia lo schermo LCD presente sul manubrio.

Per il resto è davvero una bici senza fronzoli, con 25 km/h di velocità massima nella sua variante europea e un cambio Shimano “full” a 21 velocità, cosa davvero rara da trovare su una e-bike (a proposito qui trovate qualche offerta di Decathlon). La Elite Systems voleva mantenere il prezzo della sua e-bike al di sotto dei 1.000 dollari e così è stato, si parla di 999 dollari (circa 800 euro) per una e-bike che pesa in totale 18 kg e offre fino a 80 km di autonomia. Andreste a consegnare giornali con una bici del genere?