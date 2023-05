In Svezia aprirà la prima strada elettrificata che ricarica le auto EV durante la marcia

Immaginate di poter ricaricare la vostra auto EV mentre viaggiate, senza la necessità di fermarsi spesso alle colonnine. Ebbene, questa fantasia diventerà realtà. Stellantis aveva già aperto un tratto di autostrada sperimentale con ricarica wireless, ma sarà la Svezia il primo paese in cui verranno inaugurate le strade elettrificate.

La Svezia farà dunque la storia inaugurando nel 2025 le ERS (Electric Road System), ovvero un tratto di strada permanente capace di ricaricare i veicoli durante la marcia, e permettere così una maggiore autonomia tra una sosta alla colonnina e l’altra.

Nello specifico, verrà elettrificata l’autostrada E20 che collega le città più importanti del paese, ovvero Stoccolma, Göteborg e Malmö, ma questo sarà solo l’inizio di un piano ben più ambizioso: l’obiettivo è quello di elettrificare un totale di 1864 miglia di strade (più di 3.000 km) della Svezia.

Resta solo da decidere che tipologia di strada utilizzare. In Svezia hanno testato tre diverse soluzioni, dapprima una che prevedeva delle linee sospese che permettevano la ricarica dei veicoli pesanti tramite pantografi (come nel sistema ferroviario per intenderci), successivamente hanno studiato un sistema di ricarica a induzione presente sotto l’asfalto, e infine ci sarebbe anche un sistema a rotaia che permette a dei camion elettrici di prendere energia quando abbassano un apposito braccio mobile sotto al veicolo.

Infine, stando a quanto riportato da Euro News, la Svezia avrebbe stretto un accordo con Germania e Francia per collaborare e condividere le informazioni e le ricerche sull’argomento. E per restare sul tema trattato, ricordiamo che anche Volvo ha testato la ricarica wi-fi in sosta sulle XC40 usate come taxi.