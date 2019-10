Svelato il prezzo della Polestar 2: l'elettrica di Volvo sfida la Tesla Model 3

La Tesla Model 3 avrà presto una rivale eccellente in Europa. Parliamo della Polestar 2, creazione del marchio elettrico di Volvo, una berlina aggressiva che ha più di un tratto in comune (a livello di design) con alcune classiche muscle car americane. Oggi conosciamo finalmente il suo prezzo finale - purtroppo lontano dai 39.000 euro promessi.

La vettura debutterà solo su mercati selezionati, almeno all'inizio, pensiamo alla Norvegia (la nazione europea con più auto elettriche, a oggi), alla Svezia, alla Germania, al Regno Unito, all'Olanda e al Belgio, proprio i Paesi in cui Tesla ha una forza assoluta. In media il prezzo di lancio si aggirerà attorno ai 59.000 euro, anche se i cittadini norvegesi avranno un cambio maggiormente favorevole (le 469.000 NOK equivalgono a circa 46.000 euro), mentre in Inghilterra saremo attorno ai 56.000 euro (49.900 sterline).

Cifre più o meno in linea con quelle della Tesla Model 3 per l'appunto, anche se in Germania c'è una differenza di 8.000 euro e UK circa 3.000. Per le due berline si prospetta una battaglia davvero serrata, anche perché le caratteristiche non differiscono poi molto. Se la Polestar 2 offre 300 kW di potenza, la Model 3 tocca i 311 kW, la vettura europea però ricarica al massimo a 150 kW, mentre l'americana può toccare i 250 kW come abbiamo visto più volte. La vera partita si giocherà sulla qualità dei materiali interni, dove Tesla è meno forte, e sull'efficienza generale, anche se su questo fronte sarà davvero difficile fare meglio delle auto di Elon Musk... aspettiamo però di vedere una Polestar 2 in azione "nel mondo reale".