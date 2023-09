Svelato il prezzo della nuova Fiat Panda elettrica? L'indizio arriva dalla Francia

Una delle auto senza dubbio più attese per il 2024 è la nuova Fiat Panda. Come spiegato dal CEO Francois, non sarà più una city car, assumerà le sembianze di un B-SUV ma sarà comunque low cost.

Il prezzo economico ha sempre accompagnato l'utilitaria torinese e anche per questo ogni mese la Panda si trova in cima ai dati di vendita, così come confermato anche dalla classifica delle 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2023.

La Fiat Panda 2024, che sarà ufficialmente svelata a luglio, sarà presente sia nella versione termica quanto in quella elettrica, di conseguenza sono molti a domandarsi quale sarà il listino della vettura. Ebbene, un indizio in tal senso ci arriva dalla Francia, e precisamente da L'Argus, che ha spiegato che la prossima Citroen e-C3 dovrebbe costare 23mila euro.

Essendo la vettura francese gemella della Panda, è molto probabile che anche la vettura italiana abbia lo stesso costo. Si tratta di una cifra che all'occorrenza potrebbe spaventare ma che in realtà permetterebbe alla Panda di entrate fra le auto elettriche meno care d'Italia, e con l'aggiunta degli incentivi si potrebbe tranquillamente scendere sotto i 20mila euro.

Per la versione termica, invece, è probabile un prezzo di circa 10mila euro in meno, di conseguenza dovremmo assestarci attorno ai 13/15 mila, quindi più o meno lo stesso prezzo della versione odierna.

Oltre all'alimentazione green la nuova Fiat Panda 2024 si distinguerà anche per l'aspetto estetico che sarà completamente differente rispetto alla vettura attuale. Il CEO Fiat ha spiegato che la vettura assomiglierà molto al concept Centoventi presentato nel 2019 (che trovate in copertina), di conseguenza si tratterà di una vettura più alta e muscolosa rispetto al modello attuale, appunto nel classico stile dei B-SUV.

Obiettivo di Fiat, provare a riconquistare le quote di mercato che negli ultimi anni ha perso per via di una riduzione della line up e di una concorrenza a dir poco agguerrita, a cominciare da Dacia che nel 2023 sta registrando dei veri e propri record di vendita.